Österreichische Staatsanleihen am Vormittag uneinheitlich

Rendite der Zehnjährigen unverändert

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Donnerstag im Frühhandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei -0,42 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future verlor 0,09 Prozent auf 175,18 Punkte.

Negative Konjunkturdaten aus Deutschland standen in der Früh der weiterhin positiven Stimmung an der Finanzmärkten gegenüber. So sank der GfK-Konsumklimaindex im Dezember auf minus 6,7 Punkte, nachdem er im November noch revidiert minus 3,2 Zähler betragen hatte. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Kampf gegen die zweite Coronawelle haben der Kauflaune in Deutschland einen herben Schlag versetzt, kommentierten die Experten. Allerdings dürfte der Markt weiterhin noch auf eine rasche Erholung der Konjunktur setzen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,73 -0,72 -0,01 2 5 Jahre -0,69 -0,68 -0,01 6 10 Jahre -0,42 -0,42 0 14 30 Jahre 0,10 0,10 0 25