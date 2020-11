Österreichische Staatsanleihen am Vormittag uneinheitlich

Preisdaten aus Eurozone nachrangig

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Montag im Frühhandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf -0,44 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future verlor geringe 0,03 Prozent auf 175,55 Einheiten.

Die am heutigen Handelstag zur Veröffentlichung anstehenden Konsumentenpreise in der Eurozone dürften hintergründig sein, da Inflation "derzeit kein Thema" sei, kommentierten die Experten der Helaba in ihrem Bericht in der Früh. Der Preisdruck sei gering und die Inflationserwartungen trotz des jüngsten Anstiegs schwach ausgeprägt. "Daher wundert es nicht, dass bei der EZB weitgehend Einigkeit darüber besteht, auf der Ratssitzung in der nächsten Woche um-fassende Lockerungsmaßnahmen zu beschließen."

In den grauen Morgenstunden hatte es zudem bereits Umfragedaten aus China gegeben. Sie zeigten, dass die Volksrepublik ihren Erholungskurs in der Industrie fortgesetzt habe. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (PMI) stieg auf 52,1 von 51,4 Punkten im Oktober. Es war der höchste PMI-Wert seit September 2017. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,73 -0,72 -0,01 3 5 Jahre -0,70 -0,69 -0,01 7 10 Jahre -0,44 -0,43 -0,01 14 30 Jahre 0,07 0,07 0 25