Österreichische Staatsanleihen am Vormittag uneinheitlich

Rendite der zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe unverändert bei -0,46 Prozent

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im Frühhandel uneinheitlich gezeigt. Die Renditen zeigten sich dementsprechende ohne klare Richtung. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei -0,46 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future legte moderate 0,02 Prozent auf 175,41 Punkte zu.

Die EZB-Ratssitzung am morgigen Donnerstag wird bereits mit Spannung erwartet, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Seit der letzten Ratssitzung Ende Oktober haben sich zwar die Inflationserwartungen in der Eurozone erhöht, das Niveau ist laut Helaba-Experten aber weiterhin gering.

Im Vorfeld der EZB-Sitzung wagten sich die Investoren nicht mehr mit aggressiven Neupositionierungen an den Markt. Zumindest Euro-Kurs und DAX pendelten mehr oder weniger um das Vortagsniveau. Spreads und Risikoprämien veränderten sich kaum und der Bund-Future zeigte sich gut behauptet, hieß es weiter.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,74 -0,69 -0,05 3 5 Jahre -0,72 -0,70 -0,02 7 10 Jahre -0,46 -0,46 0 14 30 Jahre 0,07 0,06 +0,01 25