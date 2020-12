Österreichische Staatsanleihen am Vormittag uneinheitlich

Aktienmärkte freundlich erwartet

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Montag im Frühhandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei -0,47 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 15 Basispunkten.

Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,08 Prozent auf 178,46 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,62 Prozent.

Die freundlich erwarteten Aktienmärkte in Europa lasteten auf sicheren Anlagen, hieß es am Markt. Zum Wochenschluss notierte der Bund-Future noch fester und markierte bei 178,75 das höchste Niveau seit Anfang November. Verantwortlich dafür dürften die nachgebenden Aktienkurse sowie eine gestiegene Risikoaversion im Zusammenhang mit den Brexit-Verhandlungen gewesen sein, kommentierten die Helaba-Experten. Die Gespräche am Sonntag blieben ohne Fortschritte. Der harte Austritt Großbritanniens aus der EU wird damit zunehmend wahrscheinlich.

Zu Wochenbeginn stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Für Interesse dürften Produktionsdaten aus der Industrie der Eurozone sorgen. Für den Berichtsmonat Oktober wird ein Anstieg erwartet. Die Industrie ist von der jüngsten Corona-Welle und den damit einhergehenden Beschränkungen weniger stark betroffen als die Dienstleister.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,73 -0,73 0 4 5 Jahre -0,73 -0,73 0 7 10 Jahre -0,47 -0,47 0 15 30 Jahre 0,03 0,02 +0,01 25