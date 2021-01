Österreichische Staatsanleihen am Vormittag uneinheitlich

Rendite der Zehnjährigen unverändert

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Donnerstag im Frühhandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei -0,4 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future gab um 0,06 Prozent auf 177,26 Punkte nach.

Auf die Ereignisse im US-Kapitol am Vorabend, bei dem Anhänger des aus dem Amt scheidenden US-Präsidenten Donald Trump das Gebäude gestürmt hatten, dürften die Finanzmärkte kaum reagieren. Viel wichtiger ist laut Analysten die Aussicht auf einen Sieg der Demokraten bei den Stichwahlen um Senatsposten im US-Bundesstaat Georgia. Überdies bleibe die Corona-Dynamik im Fokus. So war zuletzt bekannt gegeben worden, dass der Moderna-Impfstoff in der EU zugelassen worden sei.

Seitens Konjunkturdaten rückten in der Früh Daten aus der deutschen Industrie in den Fokus. Das Neugeschäft wuchs im November um 2,3 Prozent zum Vormonat, wie das deutsche Wirtschaftsministerium mitteilte. Ökonomen hatten dagegen mit einem Rückgang von 1,2 Prozent gerechnet. Im weiteren Verlauf werden nun Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone zum Monat Dezember veröffentlicht. Auch Zahlen zum Wirtschafts- und Industrievertrauen werden bekannt gegeben.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,69 -0,67 -0,02 1 5 Jahre -0,67 -0,66 -0,01 5 10 Jahre -0,40 -0,40 0 14 30 Jahre 0,12 0,13 -0,01 25