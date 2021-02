Österreichische Staatsanleihen am Vormittag uneinheitlich

Deutsche Exporte mit stärkstem Einbruch seit Finanzkrise

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Dienstag im Frühhandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei -0,32 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 12 Basispunkten.

Der Bund-Future stand zum Wochenstart unter deutlichem Abgabedruck und markierte im Tagestief bei 175,61 das niedrigste Niveau seit Anfang September letzten Jahres, berichten die Helaba-Experten in einem aktuellen Kommentar. Für Gegenwind sorgen die gestiegenen Inflationserwartungen in der Eurozone sowie die abnehmende Risikoaversion, die für Umschichtungen sorgt. Auch in den USA ist ein Renditeanstieg zu beobachten.

Die Coronakrise hat im vergangenen Jahr tiefe Löcher in die deutsche Exportbilanz gerissen. Die Warenausfuhren brachen gegenüber 2019 um 9,3 Prozent auf 1.204,7 Milliarden Euro ein, wie das Statistische Bundesamt heute Früh mitteilte. Es war der stärkste Rückgang seit der weltweiten Finanzkrise im Jahr 2009. Damals waren die Exporte um 18,4 Prozent gesunken. Das Import-Volumen verringerte sich im vergangenen Jahr um 7,1 Prozent auf 1.025,6 Milliarden Euro.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,68 -0,65 -0,03 2 5 Jahre -0,62 -0,60 -0,02 6 10 Jahre -0,32 -0,32 0 12 30 Jahre 0,28 0,28 0 26