Österreichische Staatsanleihen am Vormittag uneinheitlich

US-Geldpolitik im Fokus

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Dienstag im Frühhandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um einen Basispunkt auf -0,11 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 21 Basispunkten.

Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel zu Handelsbeginn um 0,05 Prozent auf 174,48 Punkte. Gestern standen Anleihen der EWU-Kernländer zunächst weiter unter Druck und der Bund-Future notierte im Tagestief bei 173,58, berichten die Helaba-Experten. Im Handelsverlauf drehte sich jedoch das Blatt, befeuert durch Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, wonach die EZB die Renditeentwicklung "genauestens beobachte".

Das gestrige Ifo-Geschäftsklima Deutschland lässt unterdessen auf eine konjunkturelle Erholung schließen, sodass es in Kombination mit einer expansiven Geld- und Fiskalpolitik zu einem höheren Inflationsdruck kommen könnte, hieß es weiter.

Am Dienstag richtet sich die Aufmerksamkeit von Analysten und Anlegern auf die amerikanische Geldpolitik. Am Nachmittag findet die halbjährliche Anhörung des US-Notenbankchef Jerome Powell vor einem Senatsausschuss statt. Auch hier dürfte der Anstieg der Kapitalmarktzinsen, der auf steigende Inflationserwartungen zurückgeht, ein Thema sein. Hintergrund ist das geplante Konjunkturpaket der US-Regierung in Billionenhöhe.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,62 -0,62 0 7 5 Jahre -0,47 -0,48 +0,01 15 10 Jahre -0,11 -0,12 +0,01 21 30 Jahre 0,46 0,45 +0,01 28