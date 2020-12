Österreichische Staatsanleihen bauen Gewinne im Späthandel etwas aus

Rendite zehnjähriger heimischer Benchmark-Anleihe auf minus 0,47 Prozent gefallen - Rentenpapiere profitieren von Unsicherheit am Markt

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben am Dienstag im Späthandel weiter zugelegt. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 4 Basispunkte auf -0,47 Prozent gefallen.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future lag im Späthandel 0,02 Prozent im Plus und stand damit bei 175,41 Punkten.

Die verhaltene Stimmung am österreichischen Aktienmarkt wie auch an den europäischen Leitbörsen stützte die als sicherer wahrgenommenen Rentenpapiere. Gegenüber dem Frühhandel konnten die heimischen Staatsanleihen ihre Kursgewinne in allen Laufzeiten noch etwas ausbauen.

Dass sich in den Brexit-Gesprächen zwischen der Europäischen Union (EU) und Großbritannien weiter kein Durchbruch abzeichnet, gilt als einer der stärksten Belastungsfaktoren an den Märkten. Am Nachmittag wurde nun bekannt, dass die britische Regierung mehrere umstrittene Klauseln aus ihrem geplanten Binnenmarktgesetz zurückziehen will. Ein Gespräch zwischen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem britischen Premierminister Boris Johnson ist unterdessen für die nächsten Tage geplant.

Daneben bleibt auch die Situation um die Covid-19-Pademie weiter angespannt. Die Infektionszahlen sind in vielen europäischen Staaten weiter hoch.

Konjunkturdaten rückten am heutigen Handelstag dagegen in den Hintergrund. Das vom deutschen Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) ermittelte Barometer zu den Konjunkturerwartungen von Börsenexperten stieg im Dezember weit stärker als erwartet. Dagegen hat sich Wirtschaft der Eurozone im dritten Quartal laut einer dritten Schätzung von Eurostat geringfügig schwächer von dem schweren Corona-Einbruch im Frühjahr erholt als bisher bekannt.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,74 -0,71 -0,03 3 5 Jahre -0,72 -0,69 -0,03 8 10 Jahre -0,47 -0,43 -0,04 14 30 Jahre 0,06 0,10 -0,04 25