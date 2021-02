Österreichische Staatsanleihen im Frühhandel höher

Rendite der zehnjährigen Benchmark-Anleihe um zwei Basispunkte auf -0,26 Prozent gefallen

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Donnerstag im Frühhandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um zwei Basispunkte auf -0,26 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 19 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future verbesserte sich um 0,05 Prozent.

Am Donnerstag stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die am Markt für Bewegung sorgen könnten. Zu nennen sind allein die wöchentlichen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt, die einen kurzfristigen Eindruck vom Zustand am Jobmarkt verschaffen.

Am Mittwochabend hatte US-Notenbankchef Jerome Powell eindringlich zur Unterstützung der Arbeitnehmer in der Corona-Krise aufgerufen. Sowohl der Staat als auch der Privatsektor seien gefordert. Es seien immer noch etwa zehn Millionen Menschen mehr arbeitslos als vor der Virus-Krise.

In Europa veröffentlicht die EU-Kommission neue Wachstumsprognosen. Fachleute sehen die europäische Wirtschaft der US-amerikanischen derzeit hinterherhinken. Als Gründe nennen sie die schleppend verlaufende Impfkampagne und die wesentlich größeren Konjunkturpakete in den USA.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,67 -0,65 -0,02 4 5 Jahre -0,57 -0,55 -0,02 13 10 Jahre -0,26 -0,24 -0,02 19 30 Jahre 0,28 0,31 -0,03 25