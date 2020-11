Österreichische Staatsanleihen im Frühhandel mehrheitlich höher

Rendite zehnjähriger Benchmark-Anleihe bei minus 0,45 Prozent

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Montag im Frühhandel mehrheitlich etwas höher gezeigt. Im Gegenzug sanken die Renditen in den meisten Laufzeiten. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf -0,45 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 13 Basispunkten.

Die heimischen Staatsanleihen konnten damit überwiegend an ihre Kursgewinne vom Wochenausklang anknüpfen. Während Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Covid-19-Impfstoff in den vergangenen zwei Wochen für etwas Optimismus am Markt gesorgt hatten, bleiben die Infektionszahlen weiterhin sehr hoch. Die damit verbundene Unsicherheit stützt die eher als sicher wahrgenommenen Staatsanleihen.

Im heutigen Tagesverlauf könnten Einkaufsmanagerindizes aus mehreren europäischen Staaten und dem Euroraum Impulse für den Handel liefern. Die Stimmungsbarometer dürften im November "tiefer in den Kontraktionsbereich abrutschen", erwarten die Analysten der Helaba.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,74 -0,69 -0,05 2 5 Jahre -0,70 -0,68 -0,02 6 10 Jahre -0,45 -0,43 -0,02 13 30 Jahre 0,07 0,07 0 25