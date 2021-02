Österreichische Staatsanleihen im Frühhandel mit Gewinnen

Aktienmärkte erneut freundlich erwartet

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Dienstag im Frühhandel leicht gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf -0,19 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 20 Basispunkten.

Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,03 Prozent auf 175,26 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,39 Prozent.

In den USA waren die Finanzmärkte am Montag wegen eines Feiertags geschlossen geblieben und daher als Impulsgeber für den deutschen Rentenmarkt ausgefallen. Zuletzt hatte ein starker Anstieg der Renditen amerikanischer Anleihen auf die europäischen Märkte abgestrahlt.

Für etwas Belastung bei den als vergleichsweise sicher geltenden Staatsanleihen sorgte die Kauflaune an den Aktienmärkten. Nachdem es bereits an den asiatischen Börsen weiter aufwärts ging, wird auch an den europäischen Märkten mit einem freundlichen Auftakt gerechnet.

Datenseitig richtet sich der Fokus der Anleger am Vormittag auf die deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen. In den USA ist das Interesse auf den Empire-State-Index gerichtet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,65 -0,63 -0,02 4 5 Jahre -0,52 -0,51 -0,01 13 10 Jahre -0,19 -0,17 -0,02 20 30 Jahre 0,38 0,39 -0,01 27