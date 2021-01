Österreichische Staatsanleihen im Frühhandel uneinheitlich

Zahlreiche Einkaufsmanagerindizes könnten Impulse bringen

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Montag im Frühhandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei -0,43 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 13 Basispunkten.

Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Montagmorgen um 0,10 Prozent auf 177,66 Punkte.

Zu Wochenbeginn stehen in vielen Regionen der Welt die Einkaufsmanagerindizes an. Die Unternehmensumfrage gibt Auskunft über den Zustand der Konjunktur. Veröffentlicht werden die Kennzahlen aus der Industrie. Der Sektor wird von der Corona-Pandemie weniger stark belastet als der Dienstleistungssektor.

In Asien haben sich viele Indikatoren aufgehellt. Eine Ausnahme ist China, wo die Kennzahlen nach einer deutlichen Aufhellung in den Monaten zuvor zurückgingen. Am Vormittag werden die Ergebnisse aus Europa erwartet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,70 -0,68 -0,02 0 5 Jahre -0,69 -0,69 0 5 10 Jahre -0,43 -0,43 0 13 30 Jahre 0,10 0,10 0 25