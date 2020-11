Österreichische Staatsanleihen im Frühhandel wenig verändert

Rendite zehnjähriger Benchmark-Anleihe bei minus 0,42 Prozent

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im Frühhandel wenig verändert gezeigt. Die Renditen in den meisten Laufzeiten zeigten sich zum Teil auf dem Vortagesniveau. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe fiel moderat um einen Basispunkt auf -0,42 Prozent. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte in der Früh um 0,03 Prozent auf 175,18 Punkte zu.

Die jüngst vollzogenen Renditeanstiege wurden nicht begleitet von einem Plus bei den mittelfristigen Inflationserwartungen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Insofern ist es nach Einschätzung der Experten wohl der "Risiko-Modus" vor dem Hintergrund der Impfstoffentwicklungen, der belastet hat. Zudem sollte das Anstiegspotenzial bei Renditen wegen der Aussicht auf anhaltende, großzügige EZB-Unterstützung begrenzt sein, hieß es weiter.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,73 -0,72 -0,01 2 5 Jahre -0,68 -0,68 -0,00 6 10 Jahre -0,42 -0,41 -0,01 13 30 Jahre 0,10 0,10 0 25