Österreichische Staatsanleihen im Späthandel behauptet

Ruhiger Handel an US-Fenstertag

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Freitag im Späthandel kaum bewegt. Die Renditen kamen teilweise minimal zurück. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf minus 0,44 Prozent gefallen.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future ermäßigte sich um 0,07 Prozent auf 175,46 Punkte.

Der Handel zum Wochenschluss verlief ruhig und impulsarm. Viele US-Marktteilnehmer dürften sich den Fenstertag nach Thanksgiving frei genommen haben, was sich auch im europäischen Handel in geringerer Aktivität niederschlug.

In den USA standen zudem keine Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten an. Die in Europa am Vormittag gemeldeten Indikatoren für die Eurozone wirkten sich nicht merklich im Handel aus. Der von der EU-Kommission erhobene Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel etwas weniger als erwartet. Belastet wurde im November durch die neuen Beschränkungen vor allem die Stimmung im Dienstleistungssektor, im Einzelhandel und bei den Verbrauchern.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,73 -0,68 -0,05 2 5 Jahre -0,69 -0,68 -0,01 7 10 Jahre -0,44 -0,43 -0,01 14 30 Jahre 0,07 0,07 0 25