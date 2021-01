Österreichische Staatsanleihen im Späthandel behauptet

Ruhiger Wochenauftakt

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Montag im Späthandel behauptet gezeigt. Die Renditen veränderten sich nicht oder nur kaum im Vergleich zum Vortag. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um einen Basispunkt auf -0,4 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 12 Basispunkten.

Auch deutsche Bundesanleihen zeigten sich knapp behauptet. Der Euro-Bund-Future ermäßigte sich um 0,17 Prozent auf 177,37 Punkte.

Der Wochenauftakt am Anleihenmarkt verlief ruhig und impulsarm. Mit Ausnahme italienischer Inflationszahlen standen in der Eurozone keine entscheidenden Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Auch in den USA wurden am heutigen US-Feiertag Martin Luther King Day keine Daten gemeldet.

Chinesische Wachstumsdaten für das vierten Quartal und das Gesamtjahr 2020 hatten am Anleihemarkt keinen größeren Einfluss. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt bleibt auf Corona-Erholungskurs.

Im Blick haben Anleger hingegen die Regierungskrise in Italien. Am Montag und Dienstag will Italiens Premier Giuseppe Conte in den beiden Parlamentskammern die Vertrauensfrage stellen. Hintergrund ist der Ausstieg einer Kleinpartei aus der Regierung im Streit über die Verwendung europäischer Corona-Hilfen. Die Auswirkungen am Anleihemarkt halten sich bisher in Grenzen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,69 -0,69 0 2 5 Jahre -0,67 -0,67 0 5 10 Jahre -0,40 -0,41 +0,01 12 30 Jahre 0,14 0,13 +0,01 25