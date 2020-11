Österreichische Staatsanleihen im Späthandel etwas tiefer

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Freitag im Späthandel uneinheitlich zu den Vortageswerten gezeigt. Gegenüber heute Früh mussten die Titel überwiegend Abschläge hinnehmen. Die Renditen stiegen entsprechend an, lediglich am kurzen Ende kam es zu keiner Renditeveränderung im Vergleich zu den Frühwerten.

Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte zum Vortag um einen Basispunkt auf -0,44 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 17 Basispunkten.

Zum Wochenausklang standen an den Finanzmärkten weiterhin die US-Präsidentschaftswahl sowie aktuelle US-Konjunkturzahlen im Fokus. Die Lage am US-Jobmarkt hat sich im Oktober trotz einer neuen Corona-Welle überraschend deutlich aufgehellt. Die Arbeitslosenquote fiel von 7,9 Prozent im Vormonat auf 6,9 Prozent, Analysten hatten lediglich einen Rückgang auf 7,7 Prozent erwartet. Zudem wurden außerhalb der Landwirtschaft im vergangenen Monat 638.000 neue Jobs geschaffen - damit wurden die Prognosen der Experten auch beim Stellenaufbau klar übertroffen. Darüber hinaus wurde der Jobzuwachs in den beiden Vormonaten nachträglich um insgesamt 15.000 Stellen nach oben korrigiert.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,77 -0,72 -0,05 0 5 Jahre -0,71 -0,71 0 8 10 Jahre -0,44 -0,45 +0,01 17 30 Jahre 0,09 0,08 +0,01 28