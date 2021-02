Österreichische Staatsanleihen im Späthandel im Plus

US-Daten enttäuschten teilweise

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Freitag im Späthandel nach Vorlage des US-Arbeitsmarktberichts gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf -0,33 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 11 Basispunkten.

Der US-Arbeitsmarktbericht konnte die Erwartungen nicht in allen Bereichen erfüllen. Zwar überraschte die Arbeitslosenquote mit einem Rückgang von 6,7 Prozent im Dezember auf 6,3 Prozent im Jänner, aber die Zahl der neu geschaffenen Stellen blieb mit plus 49.000 unter den Prognosen. Zudem wurden im Dezember revidiert 227.000 Jobs abgebaut. In einer ersten Schätzung war der Stellenverlust im Dezember mit 140.000 noch weit niedriger angesetzt worden.

Auch die Lohnentwicklung hat sich abgeschwächt: Die durchschnittlichen Stundenlöhne legten um 0,2 Prozent zum Vormonat zu, erwartet worden war ein Anstieg um 0,3 Prozent. Im Dezember hatten die Löhne deutlich stärker um 1,0 Prozent angezogen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,69 -0,67 -0,02 2 5 Jahre -0,62 -0,61 -0,01 6 10 Jahre -0,33 -0,32 -0,01 11 30 Jahre 0,27 0,28 -0,01 25