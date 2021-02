Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich etwas höher

Rendite der zehnjährigen Benchmark-Anleihe um einen Basispunkt auf -0,26 Prozent gefallen

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel mehrheitlich etwas höher gezeigt. Die Renditen gingen mit Ausnahme der Laufzeit von 30 Jahren zurück. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf -0,26 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 18 Basispunkten.

Der Euro-Bund-Future verbesserte sich um 0,05 Prozent. Unterstützung für die Anleihenkurse lieferte im Verlauf eine etwas eingetrübte Stimmung an den europäischen Aktienmärkten und an der Wall Street.

Am Nachmittag standen zudem Aussagen von der EZB-Chefin Lagarde im Fokus. Die Europäische Zentralbank (EZB) sorgt sich derzeit nicht wegen einer möglichen Rückkehr der Inflation. "Es wird eine geraume Zeit dauern, bis sich die EZB um eine Reinflation Sorgen machen muss", sagte Präsidentin Christine Lagarde auf einem Online-Seminar der britischen Zeitschrift "Economist". "Wir sind sehr weit vom Inflationsziel entfernt." Die EZB strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von knapp zwei Prozent an. Vor allem in den USA ist zuletzt eine Diskussion über mögliche Inflationsgefahren aufgekommen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,67 -0,65 -0,02 4 5 Jahre -0,57 -0,55 -0,02 12 10 Jahre -0,26 -0,25 -0,01 18 30 Jahre 0,28 0,28 0 25