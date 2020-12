Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich schwächer

Gute Börsenstimmung nach Einkaufsmanagerindizes bremst Anleihen - Impulse von Fed-Entscheid erwartet

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel mehrheitlich schwächer gezeigt. Die Renditen der meisten Benchmark-Anleihen legten leicht zu. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg um 4 Basispunkte auf -0,41 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 15 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,44 Prozent auf 177,47 Punkte.

Belastet wurden die als sichere Häfen in Krisenzeiten geltenden Staatsanleihen von der guten Stimmung an den Aktienbörsen nach guten Wirtschaftsdaten. Die am Vormittag veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes (PMIs) des Instituts Markit IHS für die Eurozone und einige wichtige europäische Ländern waren unterm Strich überraschend gut ausgefallen. So zeigte der von Markit ermittelte Index für die Eurzone ein Plus von 4,5 Punkten auf 49,8 Zähler.

Impulse für den Anleihenhandel könnten jetzt die am Abend anstehenden Entscheidungen der US-Notenbank Fed bringen. Die Analysten der Helaba erwarten hier weitere geldpolitische Anpassungen, die Leitzinsen dürften allerdings unverändert bleiben.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,70 -0,69 -0,01 3 5 Jahre -0,69 -0,70 +0,01 5 10 Jahre -0,41 -0,45 +0,04 15 30 Jahre 0,10 0,06 +0,04 26