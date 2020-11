Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich tiefer

Positive Nachrichten zu Covid-19-Impfstoff lassen Anleger ins Risiko gehen - Festverzinsliche Wertpapiere kaum gefragt

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben am Montag im Späthandel mehrheitlich nachgegeben. Speziell die Papiere mit längeren Laufzeiten gerieten unter Druck. Im Gegenzug stiegen die Renditen in den meisten Laufzeiten an.

Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um acht Basispunkte auf -0,36 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,81 Prozent auf 174,69 Punkte.

Positive Studienergebnisse zu einem möglichen Covid-19-Impfstoff ließen die Anleger ins Risiko gehen und belasten die als sicherer wahrgenommen festverzinslichen Wertpapiere. Die europäischen Börsen verzeichneten im Späthandel massive Kursgewinne, der österreichische Leitindex ATX etwa lag zuletzt über acht Prozent im Plus.

Erstmals gibt es zu einem für Europa maßgeblichen Corona-Impfstoff Zwischenergebnisse aus der für eine Zulassung entscheidenden Studienphase. Das deutsche Unternehmen Biontech und der US-Pharmakonzern Pfizer teilten mit, ihr Impfstoff biete einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19. Schwere Nebenwirkungen seien nicht registriert worden. Biontech und der Pharmariese Pfizer wollten voraussichtlich ab der kommenden Woche die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,73 -0,72 -0,01 0 5 Jahre -0,66 -0,70 +0,04 6 10 Jahre -0,36 -0,44 +0,08 14 30 Jahre 0,19 0,10 +0,09 25