Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich tiefer

Gewinne lediglich am kurzen Ende - Aussicht auf demokratisch kontrollierten US-Senat belastete auch international Anleihenmärkte

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel mehrheitlich tiefer gezeigt. Lediglich am kurzen Ende verzeichnete der heimische Rentenmarkt leichte Zugewinne.

Dementsprechend stiegen Renditen in den meisten Laufzeiten an. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 3 Basispunkte auf -0,4 Prozent zu.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 15 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future verlor im Späthandel 0,28 Prozent auf 177,31 Einheiten.

Im Mittelpunkt stand zur Wochenmitte die US-Politik. In den Stichwahlen im Bundesstaat Georgia stehen die Chancen für die Demokraten des künftigen US-Präsidenten Joe Biden gut. Eine der beiden Wahlen wurde von den Medien bereits für vom demokratischen Herausforderer gewonnen erklärt und auch bei der zweiten scheint ein Sieg des Kandidaten der Demokraten laut Beobachtern wahrscheinlich. Dies würde den Demokraten die Kontrolle im wichtigen US-Senat ermöglichen.

Am Markt erwartet man, dass dies mit schnelleren und umfangreicheren Konjunkturhilfen gegen die Auswirkungen der Coronakrise einhergehen wird. Bereits in den vergangenen Tagen sind die Inflationserwartungen am US-Rentenmarkt spürbar gestiegen. Als Folge dieser Entwicklung ist die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erstmals sei längerem wieder über die Marke von ein Prozent geklettert. Im Gegenzug sanken die Kurse.

In Europa legte die Anleihenmärkte nun eine ähnliche Bewegung hin. Gegenüber dem Frühhandel konnten die österreichischen Staatspapiere ihre Abschläge in den längeren Laufzeiten geringfügig eingrenzen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,70 -0,67 -0,03 0 5 Jahre -0,67 -0,69 +0,02 5 10 Jahre -0,40 -0,43 +0,03 15 30 Jahre 0,12 0,09 +0,03 25