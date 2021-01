Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich tiefer

Über den Erwartungen liegende Konjunkturdaten belasten

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Freitag im Späthandel überwiegend tiefer gezeigt. Die Renditen legten im Gegenzug zu, lediglich jene der zweijährigen Benchmark-Anleihe gab nach. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um zwei Basispunkte auf -0,38 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 13 Basispunkten.

Gute Konjunkturdaten aus der Eurozone dürften etwas auf die Stimmung an den Rentenmärkten drücken. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) etwa wuchs im vierten Quartal minimal um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Die Beschränkungen des öffentlichen Lebens bremsten zwar die Konjunkturerholung zum Jahresende 2020, der zunächst befürchtete Einbruch blieb aber aus.

Auch Spaniens Wirtschaft ist trotz hoher Neuinfektionen in der Coronakrise weiter gewachsen. Im vierten Quartal stieg das BIP um 0,4 Prozent. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten für das Jahresende mit einem konjunkturellen Rückschlag gerechnet. Mit Frankreichs BIP ging es im vierten Quartal zwar um 1,3 Prozent nach unten, erwartet worden war aber ein Rückgang der Wirtschaftsleistung um 4,0 Prozent.

Die Daten in den USA fielen gemischt aus: Die Einkommen sind Ende des vergangenen Jahres unerwartet deutlich gestiegen. Im Monatsvergleich habe es einen Zuwachs um 0,6 Prozent gegeben, Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Zuwachs um 0,1 Prozent erwartet. Das Geschäftsklima in der Region Chicago hat sich im Jänner ebenfalls deutlich aufgehellt.

Dagegen hat sich das Konsumklima in den USA im Jänner stärker als erwartet eingetrübt. Das Verbrauchervertrauen fiel gegenüber dem Vormonat um 1,7 Punkte auf 79,0 Zähler. In einer ersten Schätzung waren noch 79,2 Punkte ermittelt worden. Analysten hatten eine Revision auf 79,4 Punkte erwartet. Zudem gingen die Konsumausgaben im Dezember zurück, mit 0,2 Prozent allerdings nicht so stark wie am Markt erwartet. Analysten hatten mit einem stärkeren Rückgang um 0,4 Prozent gerechnet. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,70 -0,67 -0,03 3 5 Jahre -0,67 -0,68 +0,01 6 10 Jahre -0,38 -0,40 +0,02 13 30 Jahre 0,19 0,17 +0,02 26