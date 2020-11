Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Gewinnen

Aktienmärkte im Minus - US-Konjunkturdaten durchwachsen

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Dienstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf -0,42 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten.

An den Aktienmärkten scheint der Optimismus angesichts positiver Nachrichten zu künftigen Corona-Impfstoffen etwas abzunehmen, hieß es von einem Marktbeobachter. Schon die Marktreaktion auf Testergebnisse des US-Konzerns Moderna am Montag war schwächer als die Reaktion eine Woche zuvor auf ähnliche Resultate der Unternehmen Biontech und Pfizer. Möglicherweise geraten die hohen Risiken wie zahlreiche Neuinfektionen vielerorts wieder stärker in den Blick der Märkte.

US-Konjunkturdaten fielen durchwachsen aus und sorgten für zusätzlichen Schub für sichere Anlagen. Der Einzelhandel in den USA hat im Oktober beim Umsatz den sechsten Monat in Folge zugelegt. Nach deutlichen Zuwächsen in den Sommermonaten fiel das Umsatzplus im Oktober aber nur noch schwach aus. Im Monatsvergleich seien die Erlöse um 0,3 Prozent gestiegen, teilte das Handelsministerium mit. Analysten hatten im Mittel einen Zuwachs um 0,5 Prozent erwartet.

Die US-Industrie hat ihre Produktion zu Beginn des vierten Quartals ausgeweitet. Im Oktober stieg die gesamte Herstellung zum Vormonat um 1,1 Prozent, wie die US-Notenbank Fed mitteilte. Der Anstieg folgt auf einen Rückgang von revidiert 0,4 (zunächst 0,6) Prozent im September. Analysten hatten für Oktober mit einem Zuwachs von im Mittel 1,0 Prozent gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,72 -0,67 -0,05 0 5 Jahre -0,68 -0,66 -0,02 6 10 Jahre -0,42 -0,40 -0,02 14 30 Jahre 0,09 0,12 -0,03 25