Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Gewinnen

Freundliche Finanzmarktstimmung belastet etwas

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Dienstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf -0,42 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 15 Basispunkten.

Marktbeobachter verwiesen auf die eher schwachen Umsätze an den Handelstagen zwischen Weihnachten und dem Jahresende. Auch an den anderen europäischen Märkten hielten sich die Kursausschläge in engen Grenzen. Die anhaltend freundliche Stimmung an den Finanzmärkten belastete die als sicher geltenden Bonds ein wenig, hieß es weiter.

An den Märkten wurde positiv gewertet, dass das US-Repräsentantenhaus für eine Anhebung der Corona-Hilfszahlungen an Bürger gestimmt hatte. Ob jedoch der Vorstoß auch die Zustimmung des von den Republikanern dominierten Senats bekommen wird, ist fraglich. Die Republikaner dort hatten sich immer wieder gegen ein großzügigeres Konjunkturpaket ausgesprochen.

In den USA sind die Preise für Häuser in der Corona-Krise weiter kräftig gestiegen. Im Oktober gab es den stärksten Zuwachs seit mehr als fünf Jahren. In den 20 großen Metropolregionen des Landes seien die Preise im Jahresvergleich um 7,95 Prozent gestiegen, wie aus dem S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Einen stärkeren Anstieg gab es zuletzt Mitte 2014. Analysten hatten im Schnitt nur einen Zuwachs um 6,95 Prozent erwartet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,72 -0,65 -0,07 0 5 Jahre -0,70 -0,68 -0,02 4 10 Jahre -0,42 -0,41 -0,01 15 30 Jahre 0,09 0,10 -0,01 25