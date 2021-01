Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Gewinnen

Freundliche Stimmung an Aktienmärkten belasten nicht - Einkaufsmanagerindizes im Fokus

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Montag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf -0,45 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten.

In fast allen Ländern der Eurozone gaben die Renditen am ersten Handelstag des Jahres nach. Die sehr freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastete die Anleihen nicht. Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hatte sich im Dezember aufgehellt. Der Anstieg der von Markit erhobenen Einkaufsmanagerindizes war zwar etwas schwächer als in einer vorherigen Schätzung ermittelt. Die Industrie hat sich aber zur Hauptstütze der Konjunktur entwickelt. Der Dienstleistungssektor leidet hingegen stärker unter den Beschränkungen in der Corona-Krise.

In Asien haben sich viele Indikatoren aufgehellt. Eine Ausnahme ist China, wo die Kennzahlen nach einer deutlichen Aufhellung in den Monaten zuvor zurückgingen. Auch in den USA wurden aktuelle Einkaufsmanagerdaten veröffentlicht. Im Dezember ist der Markit-PMI gegenüber dem Vormonat von 56,5 auf 57,1 Punkte angewachsen, wie eine zweite Schätzung ergab. In der ersten Schätzung war noch ein geringerer Wert von 56,3 Zählern errechnet worden.

In den USA hat sich der Anstieg der Bauausgaben im November abgeschwächt, wurde ferner bekannt. Im Monatsvergleich seien die Ausgaben um 0,9 Prozent geklettert, teilte das US-Handelsministerium mit. Der Zuwachs fiel damit nahezu wie erwartet aus. Im Oktober waren die Bauinvestitionen noch stärker um 1,6 Prozent gestiegen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,71 -0,68 -0,03 1 5 Jahre -0,70 -0,69 -0,01 5 10 Jahre -0,45 -0,43 -0,02 14 30 Jahre 0,07 0,10 -0,03 25