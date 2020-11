Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit höheren Kursen

Renditen der zehnjährigen Benchmark-Anleihe um zwei Basispunkte auf -0,43 Prozent gefallen

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Mittwoch im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um zwei Basispunkte auf -0,43 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future legte um 0,13 Prozent auf 175,36 Punkte zu.

Eine gebremste Stimmung an den internationalen Aktienmärkte sorgte bei den Anleihenkursen für Unterstützung, da einige Investoren in Richtung als sicher geltende Wertpapiere umschichteten. Bei den Aktienbörsen gibt es zudem Gewinnmitnahmen zu beobachten nach den jüngste Kursgewinnen bzw. erzielten Rekorden. An der Wall Street hatte der Dow Jones am Vorabend erstmals in seiner Geschichte die Marke von 30.000 Punkten übersprungen. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,74 -0,72 -0,02 1 5 Jahre -0,70 -0,68 -0,02 6 10 Jahre -0,43 -0,41 -0,02 14 30 Jahre 0,08 0,10 -0,02 24