Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Kursgewinnen

Corona-Sorgen stützen Festverzinsliche - US-Konsumvertrauen überraschend gesunken

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Freitag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf -0,41 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten.

Die Stimmung an den Märkten ist derzeit ambivalent - zwar sorgt die Hoffnung auf einen wirksamen Covid19-Impfstoff weiter für Zulauf bei den Aktien, doch steigende Zahlen an Corona-Neuinfektionen befeuern auch die Verunsicherung an den Märkten und stützen damit wieder als sicher geltende Anlageformen wie Anleihen.

Zusätzlich hat sich die Stimmung der US-Konsumenten im November überraschend eingetrübt. Das Barometer für das Verbrauchervertrauen fiel auf 77,0 Zähler von 81,8 Punkten im Oktober. Experten hatten mit einem leichten Anstieg gerechnet. Die Befragen schätzten ihre Lage etwas schlechter und ihre Aussichten deutlich pessimistischer als zuletzt ein. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,73 -0,66 -0,07 0 5 Jahre -0,67 -0,66 -0,01 6 10 Jahre -0,41 -0,39 -0,02 14 30 Jahre 0,12 0,15 -0,03 25