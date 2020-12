Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Zuwächsen

Nach deutlichen Vortagesverlusten

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Donnerstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um vier Basispunkte auf -0,45 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future befestigte sich um 0,16 Prozent auf 177,94 Punkte.

Nach den deutlichen Vortagesverlusten konnten die Anleihenkurse wieder etwas an Boden gutmachen. Zur Wochenmitte hatten überraschend solide Konjunkturdaten aus Europa belastet. Im Fokus standen nun die jüngsten Entscheidungen der internationalen Notenbanken. Nachdem am Mittwochabend die amerikanische Zentralbank Fed ihren extrem lockeren Kurs bestätigt hatte, tat es ihr am Donnerstag die britische Notenbank gleich.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,71 -0,68 -0,03 3 5 Jahre -0,70 -0,68 -0,02 6 10 Jahre -0,45 -0,41 -0,04 14 30 Jahre 0,07 0,10 -0,03 25