Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Zuwächsen

Rendite der zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe um drei Basispunkte auf -0,27 Prozent gefallen

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Donnerstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um drei Basispunkte auf -0,27 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 19 Basispunkten. Der richtungsweisende deutsche Euro-Bund-Future legte um 0,15 Prozent zu.

International unterstützen die überraschend schwach ausgefallenen Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt die Anleihenkurse. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in der vergangenen Woche weniger als erwartet gefallen. Zudem wurde der Wert für die Vorwoche etwas angehoben. Derzeit nehmen etwa 4,5 Millionen Amerikaner Arbeitslosenhilfe in Anspruch. Die Zahl liegt wesentlich höher als vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Die Erstanträge geben einen Eindruck über die kurzfristige Entwicklung am US-Arbeitsmarkt. Die Lage bleibt trotz des aktuellen Rückgangs angespannt.

Im Blickfeld stand am heimischen Markt auch eine negativere Konjunktureinschätzung. Die Aussichten für die österreichische Wirtschaft haben sich aus Sicht der EU-Kommission weiter verschlechtert. Sie hat ihre Prognosen für 2020 und 2021 gesenkt. Für 2020 rechnet die Brüsseler Behörde nun mit einem Einbruch des Bruttoinlandproduktes von 7,4 Prozent, das ist um 0,3 Prozentpunkte schlechter als noch im November angenommen und deutlich schlechter als der EU-Schnitt. Für 2021 hat sie die Wachstumserwartungen gegenüber der Herbstprognose von 4,1 auf 2 Prozent halbiert.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,67 -0,65 -0,02 5 5 Jahre -0,58 -0,55 -0,03 13 10 Jahre -0,27 -0,24 -0,03 19 30 Jahre 0,28 0,31 -0,03 26