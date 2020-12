Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ohne klare Richtung

Rendite der zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe um einen Basispunkt auf -0,45 Prozent gefallen

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Renditen zeigten sich dementsprechend ohne klaren Trend. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf -0,45 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten.

Der Euro-Bund-Future gab um 0,08 Prozent auf 178,05 Punkte ab. Im Fokus standen am Berichtstag die jüngsten Beschlüsse der EZB. Europas Währungshüter erhöhen den Schutzwall gegen die wirtschaftlichen Folgen der zweiten Corona-Welle. Die Europäische Zentralbank (EZB) weitet ihr Notkaufprogramm für Staatsanleihen und Wertpapiere von Unternehmen deutlich um 500 Milliarden auf 1,85 Billionen aus. Die Laufzeit wird um neun Monate bis mindestens Ende März 2022 verlängert. Das beschloss der EZB-Rat bei seiner letzten regulären Sitzung in diesem Jahr am Donnerstag in Frankfurt. Zugleich versorgt die Notenbank Geschäftsbanken mit weiteren besonders günstigen Langfristkrediten (PELTROs) und lockert die Bedingungen für bereits laufende Langfristkredite. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,73 -0,69 -0,04 3 5 Jahre -0,71 -0,71 0 7 10 Jahre -0,45 -0,44 -0,01 14 30 Jahre 0,07 0,07 0 25