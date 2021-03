Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend höher

Lage am US-Arbeitsmarkt überraschend aufgehellt

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Freitag im Späthandel überwiegend mit Kursgewinnen gezeigt. Die Renditen gaben entsprechend mehrheitlich nach. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei -0,09 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 22 Basispunkten.

In den USA hat sich die Lage am Arbeitsmarkt unerwartet aufgehellt. Es entstanden 379.000 Jobs außerhalb der Landwirtschaft, wie die Regierung am Freitag mitteilte. Befragte Ökonomen hatten mit einem Plus 182.000 einiges weniger erwartet. Auch zu Jahresbeginn lief es am Stellenmarkt deutlich besser als in einer ersten Schätzung angenommen. Im Jänner entstanden 166.000 Jobs und nicht wie zunächst nur geschätzt 49.000. Die in einer getrennten Umfrage ermittelte Arbeitslosenquote fiel im Februar auf 6,2 Prozent von 6,3 Prozent im Jänner. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,64 -0,62 -0,02 5 5 Jahre -0,49 -0,47 -0,02 13 10 Jahre -0,09 -0,09 0 22 30 Jahre 0,48 0,49 -0,01 27