Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Rendite zehnjähriger Benchmark-Anleihe bei minus 0,43 Prozent

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Montag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Während die kürzeren Laufzeiten Kursgewinne verzeichneten, ging es am langen Ende leicht nach unten. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei -0,43 Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,17 Prozent auf 175,43 Einheiten.

Insgesamt verlief der Wochenauftakt am heimischen Rentenmarkt ruhig. Auch der am Vormittag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für die Gesamtwirtschaft der Eurozone vermochte die Staatsanleihen nicht zustützt. Der Indikator zeigte für November einer Erstschätzung zufolge einen stärkeren Rückgang als erwartet. Er ist damit bereits den vierten Monat in Folge gefallen und liegt deutlich unter der Wachstumsschwelle.

Am Nachmittag standen keine marktrelevanten Konjunkturdaten mehr zur Veröffentlichung an. Erst am Abend stehen zwei Reden von hochrangigen US-Notenbankern am Programm. Bestimmendes Thema am Markt sind aber ohnehin die Covid-19-Impfstoffe. Mit Astrazeneca veröffentlichte am Montag ein weiteres Unternehmen positive Studienergebnisse. Zudem wurde bekannt, dass der von Biontech und Pfizer entwickelte Impfstoff in den USA im Fall einer Notfallzulassung bereits ab dem 11. Dezember verfügbar sein könnte.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,74 -0,69 -0,05 1 5 Jahre -0,69 -0,68 -0,01 6 10 Jahre -0,43 -0,43 0 14 30 Jahre 0,09 0,07 +0,02 25