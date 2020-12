Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Wachsende Konjunkturzuversicht belastet etwas

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Renditen der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 3 Basispunkte auf -0,38 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 15 Basispunkten.

Die wachsende Konjunkturzuversicht an den Finanzmärkten belastete etwas die Festverzinslichen, hieß es von Marktbeobachtern. In China hatte der Stimmungsindikator für mittlere und kleinere Industriebetriebe sich im November überraschend aufgehellt. Er stieg auf den höchsten Stand seit zehn Jahren.

Für Zuversicht sorgen auch Fortschritte bei der Impfstoffentwicklung. Am Dienstag haben die Mainzer Firma Biontech und der US-Pharmariese Pfizer mitgeteilt, dass sie bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (Ema) bereits am Montag die Zulassung ihres Corona-Impfstoffs in der EU beantragt haben.

Die Verbraucherpreise im Euroraum sind unterdessen erneut gesunken. Die Jahresinflationsrate lag im November bei minus 0,3 Prozent. Die Märkte wurden durch die Daten allerdings nicht bewegt, da die Entwicklung erwartet wurde.

In den USA sind die Bauausgaben im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Im Monatsvergleich seien die Ausgaben um 1,3 Prozent geklettert, teilte das US-Handelsministerium mit. Analysten hatten mit einen Zuwachs gerechnet, aber im Schnitt nur um 0,8 Prozent.

Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im November stärker als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel von 59,3 Punkten im Vormonat auf 57,5 Zähler, wie das Institute for Supply Management mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Rückgang auf 58,0 Punkte gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,70 -0,68 -0,02 2 5 Jahre -0,66 -0,66 0 6 10 Jahre -0,38 -0,41 +0,03 15 30 Jahre 0,13 0,10 +0,03 25