Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Schwache US-Konjunkturdaten als belastender Faktor - Corona-Lockdown geht bis 6. Jänner weiter

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf -0,37 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 15 Basispunkten. Zum weiteren Vergleich: Der Euro-Bund-Future tendierte um 0,03 Prozent tiefer bei 174,50 Punkten.

Während die Märkte einerseits weiterhin auf Lockerungsmaßnahmen und einen bald verfügbaren Corona-Impfstoff hoffen, dürften zuletzt veröffentlichte Konjunkturdaten Investoren von risikofreudigem Verhalten abhalten. So war zuletzt bekannt geworden, dass der Beschäftigungszuwachs in den USA im November nicht so stark ausgefallen war als erwartet. Die Zahl der Beschäftigten habe im Monatsvergleich um 307.000 zugelegt. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 440.000 gerechnet.

Hierzulande rückten indes die Maßnahmen zur Bekämpfung der Covidpandemie in den Fokus. So wird der Lockdown in Österreich mit Lockerungen bis 6. Jänner verlängert. Handel und Dienstleistungen dürfen ab Montag allerdings aufsperren.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,70 -0,64 -0,06 2 5 Jahre -0,65 -0,64 -0,01 6 10 Jahre -0,37 -0,36 -0,01 15 30 Jahre 0,15 0,15 0 25