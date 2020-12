Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Gute Aktienmarkt-Stimmung belastet

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Montag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei -0,47 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten.

Die gute Stimmung an den Aktienmärkten laste auf sicheren Anlagen, hieß es am Markt. Zum einen gibt es einen neuen Kompromissvorschlag zu dem seit langem angepeilten Corona-Konjunkturpaket in den USA. Die Erfolgsaussichten des Vorschlags sind ungewiss. Zuversichtlich stimmt aber, dass die Initiative von demokratischen als auch republikanischen Parlamentariern stammt.

Hoffnung gibt es auch im zweiten Dauerthema, dem Brexit. Obwohl am Wochenende eine selbst gesetzte Frist ausgelaufen war, wollen Großbritannien und die EU weiter über ein Handelsabkommen für die Zeit nach dem Brexit verhandeln.

Produktionsdaten aus der Industrie der Eurozone bewegten die Märkte nicht nennenswert. Das verarbeitende Gewerbe setzte im Oktober seine Erholung vom Corona-Einbruch im Frühjahr fort, ohne dass das Vorkrisenniveau bereits erreicht wäre.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,73 -0,73 0 3 5 Jahre -0,72 -0,73 +0,01 7 10 Jahre -0,47 -0,47 0 14 30 Jahre 0,05 0,02 +0,03 26