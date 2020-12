Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Ruhiger Handel - Entscheidende Impulse fehlen

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei -0,46 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 15 Basispunkten.

Am Markt war von einem ruhigen Handel die Rede. Entscheidende Impulse blieben aus. Inflationsdaten aus Frankreich und Italien bewegten die Anleihemärkte nicht nennenswert, da bereits bekannte Zahlen lediglich bestätigt wurden. Ranghohe Notenbanker hielten sich mit öffentlichen Äußerungen weitgehend zurück.

Die US-Industrie erholt sich weiter vom Corona-Einbruch. Sie steigerte ihre Produktion im November mit plus 0,4 Prozent zum Vormonat, teilte die US-Notenbank Fed mit. Das war etwas mehr als erwartet.

Die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen hat sich im Dezember hingegen überraschend eingetrübt. Der Empire-State-Index fiel von 6,3 Punkten im Vormonat auf 4,9 Punkte, wie die regionale Notenbank von New York am Dienstag mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen unveränderten Wert erwartet.

Die Preise für in die USA importierte Güter sind im November erneut gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat fielen sie um 1,0 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 0,9 Prozent gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,73 -0,70 -0,03 3 5 Jahre -0,72 -0,72 0 7 10 Jahre -0,46 -0,46 0 15 30 Jahre 0,05 0,05 0 26