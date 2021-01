Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Gewinne am kurzen Ende - Verluste bei längeren Laufzeiten

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Während die zweijährige Benchmark-Anleihe stieg, verzeichneten die längeren Laufzeiten Kursverluste.

Im Gegenzug stiegen die Renditen am langen Ende. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 2 Basispunkte auf -0,44 Prozent zu.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten. Der marktbestimmende Euro-Bund-Future wiederum fiel um 0,22 Prozent auf 177,88 Punkte.

Am Nachmittag wurde bekannt, dass sich die Stimmung in der US-Industrie im Dezember überraschend aufgehellt hat. Der ISM-Einkaufsmanagerindex stieg von 57,5 Punkten im Vormonat auf 60,7 Zähler, wie das Institute for Supply Management in Washington mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit August 2018. Volkswirte hatten hingegen mit einem Rückgang auf 56,8 Punkte gerechnet. Der Index signalisiert somit ein robustes Wachstum in der Industrie.

Bereits am Vormittag war bekannt geworden, dass die Geldmenge in der Eurozone so stark gewachsen ist wie seit über 12 Jahren nicht mehr. Im November hatte laut Europäischer Zentralbank (EZB) die breit gefasste Geldmenge M3 im Monatsvergleich um 11,0 Prozent zugelegt.

An den Märkten richtet sich der Blick außerdem verstärkt auf die weitere politische Entwicklung in den USA. Die Wähler im Bundesstaat Georgia entscheiden bei zwei Stichwahlen über die künftigen Machtverhältnisse im einflussreichen US-Senat. Vom Ergebnis der Abstimmungen hängt ab, ob die Republikaner ihre Mehrheit im Senat verteidigen können oder ob die Demokraten neben dem Repräsentantenhaus künftig auch die andere Kongresskammer in Washington dominieren werden.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,71 -0,65 -0,06 1 5 Jahre -0,70 -0,70 0 5 10 Jahre -0,44 -0,46 +0,02 14 30 Jahre 0,08 0,07 +0,01 26