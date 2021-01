Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Schwache Aktienmärkte sorgen für Unterstützung

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Freitag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um zwei Basispunkte auf -0,41 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 13 Basispunkten.

Gestützt wurden die Staatspapiere vor dem Wochenende von den schwächer tendierenden Aktienmärkten. Der künftige US-Präsident Joe Biden hat zwar im Kampf gegen die Corona-Pandemie und die Wirtschaftskrise ein neues billionenschweres Konjunkturpaket angekündigt. Allerdings habe dieses in seiner jetzigen Form wenig Chancen auf Erfolg, schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Biden verfügt mit seinen Demokraten zwar über eine Mehrheit im Kongress, doch diese sei nicht immer ausreichend, so Gitzel. Vor allem im Senat sei die Ausgangssituation keine einfache.

Nach Einschätzung von Experten der Dekabank sollte das weitere Abwärtspotenzial der Renditen begrenzt sein, "solange nicht die politische Situation in Italien deutlich eskaliert". Zuletzt hatte auch die Krise der Regierung in Rom für Auftrieb bei vergleichsweise sicheren Bundesanleihen gesorgt.

Auch aktuelle US-Wirtschaftsdaten fanden Beachtung: So sind die US-Erzeugerpreise im Dezember wie erwartet gestiegen. Die Einzelhandelsumsätze ohne Autos fielen im Dezember hingegen deutlich stärker als befürchtet. Die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen im Jänner - gemessen am Empire-State-Index - legte weniger stark zu als prognostiziert.

Ferner wurde bekannt, dass sich die Stimmung der US-Konsumenten zu Jahresbeginn etwas stärker eingetrübt als erwartet. Das von der Universität von Michigan erhobene Verbrauchervertrauen fiel gegenüber dem Vormonat um 1,5 Punkte auf 79,2 Zähler. Analysten hatten einen etwas schwächeren Rückgang auf 80,0 Punkte erwartet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,70 -0,70 0 2 5 Jahre -0,68 -0,69 +0,01 5 10 Jahre -0,41 -0,43 +0,02 13 30 Jahre 0,12 0,10 +0,02 25