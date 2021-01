Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Zehnjährige Staatsanleihe gibt nach: Rendite gestiegen

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt und zugleich ihre einheitlich positive Tendenz vom Vormittag aufgeben. Im Verlauf des Nachmittags wurden in den USA positive Konjunkturdaten veröffentlicht, was die als sichere Häfen geltenden Anleihen etwas unter Druck brachte.

Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte so um 4 Basispunkte auf -0,36 Prozent zu. Der Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag dabei bei 13 Basispunkten. Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future gab um 0,33 Prozent auf 176,87 Zähler nach.

Ebenfalls belastend dürfte die derzeit positive Stimmung an den Märkten sein, nachdem am Vorabend an den US-Börsen neue Kursrekorde geschrieben worden waren. Diese führten Marktbeobachter unter anderem auf den reibungslosen Präsidentschaftsantritt des Demokraten Joe Biden zurück, der am Vortag offiziell angelobt worden war. Biden möchte in den USA ein annähernd zwei Billionen Dollar schweres Konjunkturpaket verabschieden, um die US-Wirtschaft weiter anzukurbeln.

Von der heutigen Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) dürften Anleger dagegen wenig überrascht worden sein. Wie von Analysten erwartet beließ die EZB den Zinssatz bei null Prozent.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,67 -0,66 -0,01 2 5 Jahre -0,65 -0,65 0 4 10 Jahre -0,36 -0,40 +0,04 13 30 Jahre 0,18 0,14 +0,04 25