Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Nach einheitlichen Gewinnen am Vormittag

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt, nachdem in der Früh noch einheitlich Gewinne verzeichnet worden waren. Unter anderem dürften die europaweit positive Stimmung an den Aktienmärkten für den Vorzeichenwechsel bei einigen Festverzinslichen verantwortlich sein.

Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte dabei um einen Basispunkt auf -0,4 Prozent zu, nachdem sie zuvor noch gefallen war - dies entspricht einem Kursanstieg der Anleihe. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Festverzinslichen lag indes bei 13 Basispunkten. Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future verlor dagegen 0,14 Prozent auf 177,58 Punkte.

Konjunkturseitig rückten am Nachmittag Daten aus den Vereinigten Staaten in den Fokus. So hellte sich die Stimmung der US-Konsumenten zu Jahresbeginn auf. Das Barometer für die Verbraucherlaune stieg im Jänner auf 89,3 Zähler von 87,1 Punkten im Dezember, wie das Institut Conference Board zu seiner Umfrage mitteilte. Zudem beschleunigte sich der Anstieg der Hauspreise trotz Coronakrise.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,69 -0,65 -0,04 3 5 Jahre -0,67 -0,67 0 6 10 Jahre -0,40 -0,41 +0,01 13 30 Jahre 0,14 0,13 +0,01 26