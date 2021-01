Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Rendite der zehnjährigen Benchmark-Anleihe wie am Vortag bei -0,4 Prozent

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Renditen gingen dementsprechend in verschiedene Richtungen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei -0,4 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future gab um moderate 0,10 Prozent ab.

Im Fokus stand am Berichtstag vor allem die volatile Entwicklung der internationalen Aktienbörsen. Im Frühhandel gab es an den europäischen Leitbörsen starken Verkaufsdruck zu beobachten, welcher den Anleihenkursen klaren Auftrieb gab. Mittlerweile hellte sich die Stimmung an den Aktienmärkten in Europa merklich auf und an der Wall Street gibt es nach den satten Vortagesverlusten nun Kursaufschläge zu sehen. Diese Tendenz belastet etwas die Anleihennotierungen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,71 -0,67 -0,04 3 5 Jahre -0,69 -0,67 -0,02 6 10 Jahre -0,40 -0,40 0 14 30 Jahre 0,16 0,15 +0,01 26