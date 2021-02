Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Freundliche Aktienmarkt-Stimmung belastet

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Montag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 3 Basispunkte auf -0,19 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 19 Basispunkten.

Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten in Europa belastete die Festverzinslichen, kommentierte ein Marktbeobachter. Bereits an den asiatischen Aktienmärkten gab es deutliche Kursgewinne. Die Hoffnung auf eine Wirtschaftserholung im weiteren Jahresverlauf scheint trotz schleppend verlaufender Impfungen und mehrerer Virusmutationen weiter zu bestehen.

Schwache Daten aus der Eurozone stützten die Anleihen nicht. Die Industrie der Eurozone hat ihre Erholung vom schweren Corona-Einbruch vorerst gestoppt. Im Dezember ging die Fertigung erstmals seit dem vergangenen Frühjahr wieder zurück, wobei der Dämpfer stärker als erwartet ausfiel. Im Monatsvergleich sei die Produktion um 1,6 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt Eurostat mit. Analysten wurden von der Stärke des Rückschlags überrascht. Sie hatten im Schnitt nur einen Dämpfer um 0,8 Prozent erwartet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,65 -0,65 0 4 5 Jahre -0,52 -0,55 +0,03 13 10 Jahre -0,19 -0,22 +0,03 19 30 Jahre 0,38 0,35 +0,03 27