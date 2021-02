Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

ZEW-Daten und Empire-State-Index über den Erwartungen

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei -0,17 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 19 Basispunkten.

Für etwas Kursdruck sorgten am Anleihemarkt Konjunkturdaten aus Deutschland. Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Februar überraschend aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 9,4 Punkte auf 71,2 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang auf 59,5 Punkte gerechnet.

"Bei den Finanzmarktteilnehmern kehrt großer Optimismus zurück", kommentierten Analysten der DZ Bank. Die Befragten glaubten nicht an eine dritte Corona-Welle. Dafür sei jedoch ein erfolgreicher Verlauf der Impfkampagne notwendig. Zurzeit verläuft diese eher schleppend.

Die aktuelle Konjunkturlage wird hingegen sehr viel negativer bewertet und hat sich zudem noch verschlechtert. Der entsprechende Indikator fiel um 0,8 Zähler auf minus 67,2 Punkte. Die Lageeinschätzung befindet sich damit seit sechs Monaten auf einem wenig veränderten niedrigen Niveau.

Die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen hat sich im Februar überraschend deutlich aufgehellt, wurde am Nachmittag bekannt. Der Empire-State-Index stieg im Vergleich zum Vormonat um 8,6 Punkte auf 12,1 Punkte, wie die regionale Notenbank von New York mitteilte. Im Jänner hatte der Indexwert bei 3,5 Punkten gelegen. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg des Indikators auf 6,0 Punkte gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,64 -0,63 -0,01 5 5 Jahre -0,51 -0,51 0 13 10 Jahre -0,17 -0,17 0 19 30 Jahre 0,40 0,39 +0,01 26