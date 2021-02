Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Rendite der Zehnjährigen legte zu

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um vier Basispunkte auf -0,1 Prozent zu, womit der Kurs der Anleihe fiel.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 23 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future gab um 0,3 Prozent auf 174,52 Punkte nach.

Die am Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus den USA waren gemischt ausgefallen: Während sich die Stimmung in den Industriebetrieben der Region Philadelphia weniger stark als erwartet eingetrübt hat, sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zuletzt überraschend hoch ausgefallen. Die Einfuhrpreise stiegen wiederum überraschend, was weiterhin die derzeit vorherrschenden Inflationssorgen befeuerte.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,61 -0,61 0 7 5 Jahre -0,48 -0,50 +0,02 14 10 Jahre -0,10 -0,14 +0,04 23 30 Jahre 0,46 0,43 +0,03 28