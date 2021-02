Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Einkaufsmanagerindex in der Eurozone leicht gestiegen, aber weiter unter 50 Punkten

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Freitag im Späthandel ohne klare Richtung gezeigt. Die Rendite der zweijährigen Benchmark-Anleihe gab nach, bei der fünfjährigen blieb sie unverändert, am langen Ende legte die Rendite zu. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 2 Basispunkte auf -0,08 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 23 Basispunkten.

Am Vormittag waren in der Eurozone wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht worden. Der Einkaufsmanagerindex der Eurozone - der Industrie und Dienstleister zusammenfasst - stieg von 47,8 Punkten im Jänner auf 48,1 Zähler und lag damit leicht über den Erwartungen aber weiterhin unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Der Index für die Industrie in der Eurozone stieg um 2,9 Punkte auf 57,7 Zähler und lag damit über den Prognosen. Bei den Dienstleistern ging es hingegen weiter bergab - auf 44,7 Punkte, nach 45,4 im Jänner.

In den USA zeigte sich der Häusermarkt zu Jahresbeginn überraschend robust. Im Jänner stiegen die Verkäufe bestehender Häuser im Monatsvergleich um 0,6 Prozent. Analysten hatten hingegen einen Rückgang um 2,4 Prozent erwartet. Außerdem wurden der Anstieg für den Dezember nach oben revidiert. Demnach sind die Verkäufe um 0,9 Prozent gestiegen, nachdem zunächst ein Zuwachs um 0,7 Prozent gemeldet worden war.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,62 -0,60 -0,02 6 5 Jahre -0,47 -0,47 0 14 10 Jahre -0,08 -0,10 +0,02 23 30 Jahre 0,49 0,46 +0,03 28

