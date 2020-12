Österreichische Staatsanleihen im Späthandel weiter im Plus

Gewinne gegenüber Frühhandel aber etwas eingegrenzt - Rendite zehnjähriger heimischer Benchmark-Anleihe bei minus 0,44 Prozent

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben am Montag im Späthandel weiter im Plus tendiert. Im Gegenzug sanken die Renditen in allen Laufzeiten. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um zwei Basispunkte auf -0,44 Prozent gefallen.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,05 Prozent auf 177,81 Punkte.

Gegenüber dem Frühhandel grenzten die heimischen Rentenpapiere ihre deutlichen Kursgewinnen etwas ein. Sie hielten sich jedoch in allen Laufzeiten im grünen Bereich. Unterstützung für die Anleihen kam vor allem aufgrund der gestiegenen Unsicherheit rund um die in Großbritannien entdeckte Mutation des Coronavirus. Diese Variante sei um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form, hatte der Premierminister von Großbritannien, Boris Johnson, am Wochenende gesagt. Auch die Europäische Gesundheitsbehörde ECDC nannte diesen Wert aufgrund britischer Daten.

Außerdem wird wenige Tage vor Ende der Brexit-Übergangsphase der Spielraum immer enger, den wirtschaftlichen Bruch Großbritanniens mit der Europäischen Union einigermaßen glimpflich zu gestalten. Bei den Gesprächen beider Seiten über einen Handelspakt war auch am Montag kein Fortschritt erkennbar. Selbst wenn noch ein Vertrag gelingen sollte, kann er nicht mehr ratifiziert werden.

Konjunkturdaten spielten zum Wochenauftakt keine größere Rolle. Am Nachmittag wurde bekannt, dass sich die Verbraucherstimmung in der Eurozone im Dezember nach Daten der EU-Kommission stärker aufgehellt als erwartet. Das entsprechende Barometer blieb jedoch klar im negativen Bereich.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,71 -0,65 -0,06 3 5 Jahre -0,70 -0,68 -0,02 6 10 Jahre -0,44 -0,42 -0,02 14 30 Jahre 0,07 0,10 -0,03 25