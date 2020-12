Österreichische Staatsanleihen im Späthandel weiter im Plus

Rentenpapiere halten Gewinne aus Frühhandel weitgehend - Rendite zehnjähriger österreichischer Benchmark-Anleihe bei minus 0,45 Prozent

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben am Dienstag im Späthandel weiter im Plus tendiert. Im Gegenzug sanken die Renditen in allen Laufzeiten. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf -0,45 Prozent gefallen.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 14 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,10 Prozent auf 177,94 Punkte.

Die heimischen Rentenpapiere konnten ihre Kursgewinne aus dem Frühhandel trotz einer sehr guten Stimmung am Aktienmarkt weitgehend halten. Bereits am Vortag waren Staatsanleihen gefragt gewesen, nachdem die in Großbritannien entdeckte und möglicherweise hoch ansteckende Mutation des Coronavirus für Unsicherheit gesorgt hatte.

Daneben gibt es in den Gesprächen zwischen Europäischer Union (EU) und Großbritannien über ihre künftigen Beziehungen weiter keinen Durchbruch. Zuletzt soll die EU die jüngsten Zugeständnisse von Großbritannien in Sachen Fischerei laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge abgelehnt haben.

Konjunkturdaten spielten im heutigen Tagesverlauf keine große Rolle. Die US-Wirtschaft hat sich im dritten Quartal stärker als bisher angenommen von dem coronabedingten Konjunktureinbruch im Frühjahr erholt, zeigte eine offizielle dritte Schätzung zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Dagegen hat sich die Stimmung der US-Verbraucher im Dezember überraschend deutlich eingetrübt. Auch die Verkäufe bestehender Häuser sind in den USA im November stärker gefallen als erwartet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,71 -0,67 -0,04 3 5 Jahre -0,70 -0,69 -0,01 6 10 Jahre -0,45 -0,43 -0,02 14 30 Jahre 0,06 0,08 -0,02 25