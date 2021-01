Österreichische Staatsanleihen im Späthandel weiter kaum verändert

Minimale Kursgewinne in meisten Laufzeiten - Anhörung von designierter US-Finanzministerin Yellen im Mittelpunkt

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel weiter kaum verändert gezeigt. In den meisten Laufzeiten stiegen die Kurse minimal und die Renditen sanken geringfügig. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf -0,4 Prozent gefallen.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 12 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,08 Prozent auf 177,23 Punkte.

Den gesamten Tagesverlauf bewegten sich die heimischen Rentenpapiere in sehr engen Bandbreiten. Am Nachmittag rückte die Anhörung der designierten US-Finanzministerin Janet Yellen vor dem Senat in den Mittelpunkt. Der künftige Präsident Joe Biden und sie seien sich zwar der Schuldenlast bewusst, sagte die frühere Notenbankchefin laut im Voraus veröffentlichten Aussagen. Angesichts der historisch niedrigen Zinsen sei es allerdings jetzt das Klügste "groß zu handeln". Biden hatte jüngst sein geplantes 1,9 Billionen Dollar schweres Pandemie-Programm vorgestellt. Ein Großteil davon ist für Hilfen an die Millionen von US-Bürgern vorgesehen, die in der Krise ihren Job verloren.

Am Vormittag hatte Daten des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) gezeigt, dass sich die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten im Jänner überraschend deutlich aufgehellt haben. Was die aktuelle Lage angeht, wird diese im Vergleich viel negativer bewertet, doch auch dieser Wert hat sich minimal verbessert.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,69 -0,68 -0,01 2 5 Jahre -0,66 -0,65 -0,01 5 10 Jahre -0,40 -0,39 -0,01 12 30 Jahre 0,14 0,14 0 24