Österreichische Staatsanleihen im Späthandel weiter uneinheitlich

Heimische Wirtschaft wie erwartet erholt - Schwache Daten aus den USA - IWF warnt vor Folgen der zweiten Corona-Infektionswelle

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Montag im Späthandel weiterhin uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um einen Basispunkt auf -0,42 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 15 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future gab zum Vergleich um 0,15 Prozent auf 175,35 Punkte nach.

Österreichs Wirtschaft hat sich im dritten Quartal wie erwartet spürbar vom starken Einbruch davor erholt. Die Wirtschaftsleistung stieg gegenüber dem Vorquartal um 12,0 Prozent, lag aber real um 4,0 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Das gab die Statistik Austria bekannt. Im Sommer habe es in nahezu allen Branchen einen wirtschaftlichen Rebound gegeben - beim Privatkonsum, den Investitionen und im Außenhandel, erklärte Tobias Thomas, der Chef der Behörde.

Konjunkturseitig waren nach Preisdaten aus der Eurozone Umfrageergebnisse und Immobiliendaten aus den USA veröffentlicht worden. So trübte sich das Geschäftsklima in der US-Region Chicago im November stärker als erwartet ein. Der Indexwert fiel um 2,9 Punkte auf 58,2 Punkte, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung in Chicago mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen leichteren Rückgang auf 59,0 Punkte erwartet.

Auch die noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe in den USA sind im Oktober überraschend gefallen. Die Zahl ging um 1,1 Prozent zum Vormonat zurück, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) mitteilte. Volkswirte wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 1,0 Prozent gerechnet.

Die zweite Corona-Infektionswelle droht nach Einschätzung des IWF indes die Wirtschaft in der Eurozone zu schwächen. Sollte sich die Lage in der Pandemie in den nächsten Monaten nicht wesentlich ändern, werde das Wachstum im ersten Quartal 2021 geringer ausfallen als zuletzt erwartet, teilte der IWF mit. Konkrete Zahlen nannte er allerdings nicht. Der aktuelle Ausblick sei mit immenser Unsicherheit behaftet, vor allem wegen der Pandemie, die es einzugrenzen gelte.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,72 -0,72 0 3 5 Jahre -0,69 -0,69 0 6 10 Jahre -0,42 -0,43 +0,01 15 30 Jahre 0,08 0,07 +0,01 25