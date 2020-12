Österreichische Staatsanleihen im Späthandel weiter uneinheitlich

Rendite der Zehnjährigen etwas gefallen

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf -0,44 Prozent gefallen.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 13 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future gab um 0,05 Prozent auf 177,62 Punkte nach.

Konjunkturdaten, die den heimischen Anleihen eindeutige Impulse gegeben hätten, blieben am heutigen Handelstag Mangelware. Indes blickten die Ökonomen der heimischen Notenbank bereits in die Zukunft. Nach einem geschätzten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 7,1 Prozent im laufenden Jahr rechnet die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) in einer am Mittwoch veröffentlichten Prognose für 2021 mit einem Plus beim BIP von 3,6 Prozent.

Trotz der zuletzt wieder steigenden Zahl von Corna-Neuinfektionen in den USA legte der Indikator zu. Die in den USA angelaufenen Impfungen sorgen offenbar für Optimismus. Zudem hat US-Präsident Donald Trump den Weg für ein neues Konjunkturpaket frei gemacht.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,71 -0,71 0 0 5 Jahre -0,70 -0,69 -0,01 4 10 Jahre -0,44 -0,42 -0,02 13 30 Jahre 0,09 0,08 +0,01 25